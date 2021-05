Directeur Ryanair: Russische geheim agenten aan boord

Binnenland

Amsterdammer (40) klimt met mes op politieauto en valt agent aan

Een man is zaterdagavond in Amsterdam met een mes op het dak van een politiewagen geklommen. Toen agenten hem benaderden, ging hij in de aanval. Hij is daarop neergeschoten, meldt de politie. Het gaat om een 40-jarige Amsterdammer, is zondag duidelijk geworden.