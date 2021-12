De Jonge hoopt dat steun 2G met de tijd komt

„Ik zie dat de steun op dit moment nog onvoldoende is”, zegt De Jonge. „Ik wil voor 2G een zo breed mogelijke meerderheid in de Kamer, dus laten we de tijd die we toch hebben gebruiken om vragen die er zijn goed te beantwoorden.” Ook wil de minister nog met een internationale vergelijking komen hoe 2G werkt in het buitenland.

De Tweede Kamer zou deze week meerdere wetsvoorstellen behandelen, onder meer over de uitbreiding van de coronapas naar de werkvloer en 2G, dat bezoekers aan drukke evenementen en horeca alleen maar toegang geeft als ze genezen of gevaccineerd zijn. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) werkt 2G pas bij een aanmerkelijk lager aantal besmettingen.

Weliswaar lijken de besmettingscijfers af te vlakken en hoopt het kabinet komende week een daling te zien, aan het heropenen van drukke evenementen en nachthoreca, waarvoor 2G bedoeld is, zijn we voorlopig toch niet toe, redeneert De Jonge.

Onlangs wilde hij het wetsvoorstel nog snel door de Kamer loodsen, maandag vroeg hij de Kamer opeens om uitstel. In een brief, vlak voordat de Kamer de debatagenda voor deze week zou invullen, verzocht hij behandeling van de wetsvoorstellen over het kerstreces heen te tillen. „Met de hoge infectiedruk nu en de aanhoudende druk op de zorg verwachten we niet dat er op korte termijn ruimte ontstaat om delen van de samenleving verder te openen met 2G.”

Vlees in de kuip

De verplaatsing van de behandeling van de wetsvoorstellen naar januari heeft volgens De Jonge als voordeel dat we dan ook beter weten wat voor vlees we in de kuip hebben met de omicronvariant. De vertraging betekent niet dat De Jonge voorsorteert op afzien van 2G. „De fracties moeten zich de vraag stellen wat ze willen. Het is óf 2G, of de nachthoreca langer dicht.”

De Kamer komt het uitstel wel goed uit. Eerder wilde vooral de oppositie de wetsvoorstellen pas behandelen als er een nieuw kabinet was. Dat hield de coalitie toen tegen, omdat ze tempo wilde maken. Nu drukken de regeringspartijen alsnog op de pauzeknop.

Of partijen zullen bijdraaien, is zeer de vraag. Partijen als PVV, SGP en FvD hopen dat van uitstel afstel komt. De CU is principieel tegen 2G vanwege de vermeende tweedeling die dat tot gevolg heeft, al zegt de partij vooral niet duidelijk ’nee’. „Zoals vaker gezegd vindt de CU 2G – nu en ook later – geen heilzame weg”, laat Kamerlid Mirjam Bikker weten. Ook de SP is voorlopig nog niet ’om’.

Intussen hoopt het kabinet nog altijd de huidige avond-lockdown per 19 december te kunnen verlichten, al geven de huidige cijfers daarvoor nog geen aanleiding. De Jonge: „De verwachting is dat we de komende dagen over de piek van het aantal besmettingen heen raken, maar we moeten altijd voorzichtig zijn met dit soort voorspellingen.”

