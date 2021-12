Kabinet stuurt aan op verlenging lockdown

De huidige avondlockdown gaat hoogstwaarschijnlijk langer duren dan tot 19 december. Dat valt op te maken uit de planning die het demissionaire kabinet voorstaat.

De Tweede Kamer zou deze week meerdere wetsvoorstellen behandelen, onder meer over de uitbreiding van de coronapas naar de werkvloer en 2G, dat bezoekers aan drukke evenementen en horeca alleen maar toegang geeft als ze genezen of gevaccineerd zijn. De meer gerichte maatregelen zouden moeten volgen op de huidige lockdown vanaf 17 uur.

Maar het kabinet vraagt de Kamer de behandeling van de wetsvoorstellen over het kerstreces heen te tillen, waardoor behandeling pas volgend jaar kan plaatsvinden. Sowieso werkt 2G alleen bij een lagere infectiegraad, redeneert minister De Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Kamer. „Met de hoge infectiedruk nu en de aanhoudende druk op de zorg verwachten we niet dat er op korte termijn ruimte ontstaat om delen van de samenleving verder te openen met 2G.”

De verplaatsing van de behandeling van de wetsvoorstellen naar januari heeft volgens De Jonge als voordeel dat we dan ook beter weten wat voor vlees we in de kuip hebben met de omicron-variant.

Plannen 2G uitgesteld

De vertraging betekent niet dat De Jonge voorsorteert op afzien van 2G. „Zonder toepassing van 2G zullen immers bepaalde sectoren met hoogrisico-settings, zoals (delen van) de horeca, cultuur en evenementen, langer dan noodzakelijk gesloten moeten blijven.”

Een meerderheid van de Kamer schaart achter het gevraagde uitstel van De Jonge. Eerder wilde vooral de oppositie de wetsvoorstellen pas behandelen als er een nieuw kabinet was. Dat hield de coalitie toen tegen, omdat ze tempo wilde maken. Nu drukken de regeringspartijen alsnog op de pauzeknop.

Het sluiten van horeca en niet-essentiële winkels zou minstens drie weken duren, tot 19 december. Op 14 december zou het kabinet er een besluit over nemen.

De CU, een van de tegenstanders van een 2G-beleid, is tevreden. „Zoals vaker gezegd vindt de CU 2G - nu en ook later - geen heilzame weg”, laat Kamerlid Mirjam Bikker weten. De partij stelde onlangs een 1G-beleid voor, waarbij iedereen zich moet laten testen, gevaccineerd of ongevaccineerd. De Jonge is geen fan van dat idee: het is duur en vergt heel veel testcapaciteit. Als overal waar nu de coronapas geldt iedereen vooraf moet worden getest, zou dat volgens een berekening van het ministerie wekelijks 829 miljoen euro kosten.

„Verstandig”, noemt SP-Kamerlid Maarten Hijink het besluit. „Besteed de tijd beter aan het boosteren van 60-plussers, investeer in de zorg en onze zorgverleners, tref voorbereidingen op omicron, overtuig mensen tot vaccinatie en bestrijd het virus met maatregelen waarvan we weten dat ze wél werken.”

Fleur Agema (PVV) is eveneens tevreden dat de ’pauzeknop’ wordt ingedrukt. „Ik hoop dat van uitstel afstel komt.”

