’Spelen houdt mij jong’

Joshua Bell is bij het brede publiek bekend door zijn muziekexperiment voor de Washington Post. Een undercover camerateam filmde Bell als straatmusicus in een willekeurige metrohal van New York. De Amerikaan die al als kleine jongen voor volle zalen speelde, wilde ervaren hoe het is om anoniem op te treden. Wat bleek? Het gehaaste publiek had nauwelijks aandacht voor hem, op een enkele blik na en één persoon die stil bleef staan. De violist realiseerde zich hoe bevoorrecht hij is om aan de wereldtop te staan. Tien jaar later gaat de carrière van Bell – althans die in de officiële concertzalen – nog steeds als een komeet.

Stipt op tijd hangt Bell aan de telefoon vanuit de auto op weg naar Nederland. Het tourschema is hectisch en de violist klinkt onzeker. „We hadden gisteren een uitvoering in Luxemburg en vanavond in Amsterdam. Je mag best weten dat ik flinke zenuwen heb voor vanavond. We spelen Mendelssohns Vioolconcert en twee keer Beethoven. Het repertoire van gisteren was totaal anders en dit is veel te weinig gerepeteerd.” Even is het stil aan de lijn. ,,Maar het komt goed. Als dirigent weet ik waar de moeilijke punten liggen in de stukken. Na vijf jaar voelen het orkest en ik elkaar perfect aan. Dat is het mooie van orkestdirectie, je kunt het geluid je eigen kleur geven.”

Vijf jaar geleden had Bell niet durven dromen dat hij als Amerikaan uit Bloomington, Indiana de kans zou krijgen om het Britse Academy of St. Martin in the Fields voor lange tijd te mogen leiden. Sir Neville Marriner richtte het kamerorkest op in 1958. Plaatopnames van het collectief gingen miljoenen keren over de toonbank. Repertoire van Bach, Händel, Mozart en Haydn voerden de boventoon. Bell koos voor een andere koers. „Ik heb het accent verlegd naar de romantische periode. Dat is ook wat we in Amsterdam spelen.”

Toch hebben Marriner en Bell overeenkomsten, want ook Marriner was dirigent én violist. Dertien jaar lang speelde hij als tweede violist bij de London Symphony Orchestra. Zijn kracht was dat hij de meest talentvolle musici uit de Londense muziekwereld om zich heen wist te verzamelen. Aan Bell is het de taak om het niveau van het kamerorkest net zo hoog te houden, het repertoire uit te breiden en de verdiensten door te geven aan een nieuwe generatie. Iets wat de charismatische Bell met verve doet, zo blijkt uit de vele uitverkochte concerten.

De orkestdirectie van Bell is aanstekelijk. Zo staat er geen bok op het podium, verkiest hij een simpel overhemd boven het obligate driedelige pak en dirigeert hij – als hij niet soleert – vanaf de zijlijn zittend op een pianokruk. Dat weerhoudt hem er niet van in het dirigeren op te gaan: Bells hele lichaam beweegt mee op de cadans van de muziek, zijn strijkstok gebruikt hij als baton. „Het ziet er misschien vreemd uit, maar het werkt fantastisch”, benadrukt Bell. ,,Als ik niet hoef te soleren, ben ik onderdeel van het orkest. Samenspelen, dat is waar ik het meeste energie van krijg.”

Toch maken de solo’s van Bell een optreden van de Academy minstens net zozeer de moeite waard. Hij heeft een onnavolgbare, boterzachte strijktechniek en weet met zijn Stradivarius de warmste klanken te produceren. Bell is 100 procent ’in control’ en lijkt geen moment op de automatische piloot te spelen.

Die opperste concentratie is Bell aan te zien. Na een concert ziet hij eruit of hij vers van het voetbalveld komt: drijfnat van het zweet. Alleen krijgt hij bloemen in plaats van een handdoek na afloop. „Mijn vak kost veel energie maar het geeft vooral energie. Het spelen houdt me jong”, lacht hij. Wellicht is dát de sleutel tot het jeugdige uiterlijk van de 49-jarige violist.

Bell haalt bovendien energie uit zijn collega-musici. „Muziek levert levenslange vriendschappen op. Een van mijn beste vrienden is cellist Steven Isserlis. We kennen elkaar 35 jaar en delen lief en leed. We kunnen hard naar elkaar zijn, vooral als we samenspelen. We zitten zo lang in het vak dat we alleen nog maar horen wat beter kan en dan ga je natuurlijk op elkaar vitten. Het is als een soort huwelijk. Maar uiteindelijk brengen we elkaar tot grotere hoogten.”

Dat Isserlis meespeelt op het album For the love of Brahms is dus geen toeval. „Ik wilde het dubbelconcert voor viool en cello opnemen met mijn Academy. Maar alleen als Steven en ik het geestelijk konden dragen. Brahms is hele diepe en emotionele muziek. Dat moet je niet onderschatten. Je kunt het pas echt vastleggen als het werk rijp is voor je ziel.”

Het resultaat mag er zijn. Beide musici schitteren op de plaat. Vele malen speelden ze het voor publiek maar deze versie is één van de beste. Hun Brahms is als een warm bad van loepzuivere klanken. ,,We gingen tot het uiterste”, beaamt Bell. „Het album moet ieders hart raken. Pas dan hebben we ons doel bereikt.”

Wat is er nog te wensen voor de violist, na veertig albums, een Grammy, Echo Klassik Award en de Avery Fisher Prize en talloze plaatgespeelde zalen? „Componeren!” roept hij enthousiast. „Ik ben al voorzichtig begonnen en ben best tevreden over het resultaat. Het wordt iets voor piano en viool. Ik heb tijd nodig om het af te maken en die ontbreekt vaak. Maar als je goed naar mijn recente concerten luistert kun je al wat van me horen. Neem het Vioolconcert van Brahms. Daar zit een gedeelte in waar je zelf kunt improviseren en soleren. De meeste violisten nemen de vioollijn over die Brahms voor zijn goede vriend Joseph Joachim schreef. Ik neem er de vrije hand in, want daarvoor is het eigenlijk bedoeld.”