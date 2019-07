Dit kost een kaartje voor WK-finale

Jackie Groenen van Nederland schiet de 1-0 langs Hedvig Lindahl van Zweden tijdens de halve finale van het WK voetbal voor vrouwen in Frankrijk. Ⓒ ANP

Wie in de overwinningsroes besluit om alsnog naar de WK-finale van Nederland tegen de Verenigde Staten te gaan, moet er snel bij zijn. De officiële tickets op de FIFA-website zijn namelijk nagenoeg uitverkocht. Volgens de KNVB komen er vanmiddag nog wat kaarten vrij. Wie te laat is, kan alleen nog tickets kopen via doorverkoopsites en dan is het nog maar de vraag of je binnenkomt.