Honderden passagiers op Australisch cruisechip besmet met corona

Kopieer naar clipboard

De Majestic Princess Ⓒ ANP / SIPA USA

SYDNEY - Op een cruiseschip dat aangemeerd ligt in de haven van Sydney hebben honderden passagiers corona opgelopen. Sydney is de hoofdstad van de Australische deelstaat New South Wales, een van de drukst bevolkte gebieden van het continent.