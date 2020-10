Rusland: zinloos om verder te praten met Nederland over MH17

Het Russische ministerie verwijt Nederland en Australië dat ze Rusland wilden laten aanwijzen als de schuldige partij, schrijft de Russische nieuwssite RT. Rusland heeft altijd ontkend dat het iets te maken had met het drama in 2014.

Nederland besloot dit jaar om Rusland voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) te dagen om zijn rol in het neerhalen van MH17. „Dergelijke onvriendelijke stappen door Nederland maken het drielandenoverleg en onze deelname daaraan zinloos”, citeert RT uit een verklaring van het Russische ministerie.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines vertrok op 17 juli 2014 van Amsterdam naar Kuala Lumpur. De Maleisische hoofdstad werd echter nooit bereikt, boven het oosten van Oekraïne werd de Boeing 777 uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden, onder wie bijna 200 Nederlanders, kwamen om het leven.

Conflict

In Oost-Oekraine was een conflict gaande tussen pro-Russische separatisten en Oekraïense regeringstroepen. Volgens internationaal onderzoek was de Buk-raket waarmee het vliegtuig is neergeschoten, afkomstig uit Rusland.