Varkensziekte PED bereikt Brabant en Limburg

PED werd twee jaar geleden voor het eerst ontdekt in Gelderland. De ziekte is niet gevaarlijk voor mensen of andere diersoorten.

In het laboratorium van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) werden deze maand voor het eerst gevallen bevestigd bij bedrijven in Oost-Brabant en Noord-Limburg, regio's met miljoenen varkens.

Het exacte aantal besmettingen is niet bekend omdat er geen meldingsplicht is voor de ziekte, aldus een GD-woordvoerster. De GD zegt dat het cruciaal is dat hygiënemaatregelen op varkensbedrijven goed worden nageleefd.

Boerenorganisatie ZLTO is verbaasd dat de ziekte in Brabant en Limburg opduikt omdat eerdere gevallen in Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland waren te herleiden naar Duitse slachterijen waar de hygiëneregels minder streng zijn. Vanwege de mogelijk desastreuze gevolgen gaat de ZLTO varkensboeren extra wijzen op preventieve mogelijkheden, aldus een woordvoerder. Hij gaat ervan uit dat de veehouders overtuigd zijn van de ernst.