Demonstrant daagt Baudet en FVD wegens mishandeling

De zaak heeft betrekking op een gebeurtenis op 6 juni in Den Bosch. De demonstrant, filmmaker Jasper van den Elshout, voerde er actie tegen de partij van Baudet, die in het centrum van de Brabantse stad een flyeractie hield. Van den Elshout had een kartonnen doos vast, met daarop het opschrift ’Oud papier hier svp bvd’, bedoeld voor de door Baudet uitgedeelde folders, aldus Stichting Fuck Up, die de dagvaarding uitbrengt. Deze stichting komt naar eigen zeggen op voor personen die zich op geweldloze wijze manifesteren en daarbij worden onderdrukt.

Van den Elshout zou op dreigende toon zijn opgedragen weg te gaan, wat hij echter weigerde. Volgens hem bleek later dat hij in beeld bleek te staan voor een promotiefilmpje dat FVD wilde maken. Twee beveiligers pakten hem volgens de demonstrant daarop vast, namen zijn armen in een klem en sleurden hem zo’n 50 meter mee. „Vervolgens werd hij met geweld naar de grond gedrukt en gedurende ongeveer twintig minuten door de bodyguards hardhandig in een klaarblijkelijk bewust ongemakkelijke houding gehouden, zittend op zijn knieën, voorovergebogen met zijn hoofd naar de grond, beide armen op zijn rug gedraaid”, aldus Stichting Fuck Up in een persbericht.

Van den Elshout deed eerder al aangifte bij de politie. In de civiele zaak wordt onder meer een schadevergoeding geëist.