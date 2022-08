Gert Lont (78) speurt naar de ruim 55 jaar geleden vergane viskotter van vader Simon

Binnenland

Dode die werd gevonden bij drugslab is man (38)

De dode die maandagmiddag werd gevonden op een terrein aan de Nieuwe Compagnie in het Groningse Kiel-Windeweer is een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het lichaam van de man werd aangetroffen nadat er op het terrein een drugslab was ontdekt. De politie onderzoekt of er een relatie...