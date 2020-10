’Minderjarige’ asielzoeker met rimpels en grijs haar: ’We komen van alles tegen’

In Ter Apel beginnen migranten de asielprocedure. Indien ze geen reispapieren hebben, moeten ze hun personalia zelf opgeven. Sommige vreemdelingen (niet op de foto) kiezen ervoor zich jonger voor te doen dan ze in werkelijkheid zijn. Ⓒ Jos Schuurman

Den Haag - Bij honderden ’minderjarige’ asielzoekers was afgelopen jaar ernstige twijfel of ze wel de waarheid spraken over hun leeftijd. Uit gegevens die het ministerie van Justitie en Veiligheid verstrekte aan De Telegraaf blijkt dat de twijfel in sommige gevallen zo groot was, dat in totaal 264 keer medisch onderzoek nodig was. Dat is ruim drie keer vaker dan een jaar daarvoor. Betrokkenen spreken van het topje van de ijsberg.