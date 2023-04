Premium Het beste van De Telegraaf

Leerlinge voelde zich gedwongen tot seksuele relatie Liefdesgedicht van leerlinge (16) leidde bij docent (50) tot trouwplannen, maar seks ontkent hij

Door Claire van Dyck Kopieer naar clipboard

Het Bernardinuscollege Ⓒ Luc Lodder

Heerlen - Acht maanden had een toen 50-jarige docent Nederlands van het Bernardinuscollege in Heerlen een relatie met een 16-jarige leerlinge in 2013/14, met plannen voor samenwonen en zelfs trouwen. Dat er geen sprake was van seks zoals de man beweert, acht justitie ongeloofwaardig.