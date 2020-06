’Tuinman’ licht bejaarden op, wijkagent woest: ’Stuk onkruid’

De man bood aan om hun tuin te doen, maar daarvoor moesten ze wel alvast een aanbetaling doen. Het stel was goed van vertrouwen en stemde hiermee in. „Na wat signalen links en rechts kregen ze toch een raar gevoel bij het hele gebeuren. Hierop werden wij ingeschakeld”, zo schrijft wijkagent Menno Maan op Instagram.

De oplichter had laten weten 9 liter bestrijdingsmiddel nodig te hebben wat 36 euro per liter zou kosten. „Normaal ruik ik daar niet aan, maar het leek toch verdacht veel op een jerrycan ruitenwisservloeistof.”

Het bloed van de wijkagent begon naar eigen zeggen „te koken.” „Je vraagt je af waar zo’n stuk onkruid het lef vandaag haalt om bij deze ’oudjes’ enkele honderden euro’s af te troggelen.”

De oplichter is in zijn kraag gevat en onder druk is het buitgemaakte geld terugbetaald. De man bleek nog onder toezicht te staan van de reclassering. „Hij zal via die weg de consequenties ervaren.”