Michel speculeert op EU-sancties Turkije

Volgens de Belg is de situatie sinds de EU-top van oktober, toen werd afgesproken er in december op terug te komen, zeker niet verbeterd terwijl de Turken daar wel toe waren opgeroepen. Turkije tart de Grieken en Cyprioten in het oostelijke deel van de Middellandse Zee met proefboringen naar gas in betwiste wateren.

„De EU is bereid haar samenwerking met Turkije op te voeren, maar de voorwaarde is dan wel dat het zijn unilaterale initiatieven en zijn vijandelijke retoriek stopt’, aldus Michel vrijdag op een persconferentie. De Unie heeft een heel scala aan mogelijkheden om in te grijpen, waarmee hij overduidelijk suggereerde dat ook sancties daartoe behoren.

Voor de EU-top van donderdag en vrijdag spreken maandag eerst de ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel nog over Turkije. Nederland geldt zeker niet als een uitgesproken voorstander van sancties en er zijn meer landen die koudwatervrees hebben.

Dit heeft alles te maken met de moeilijke maar verweven relatie die er nou eenmaal is met Turkije, dat lid is van de NAVO en een cruciale vluchtelingendeal met de EU heeft gesloten.