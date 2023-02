Rutte prijst bevolking in Oekraïne: ’Jullie vechten ook voor onze vrede en veiligheid’

Rutte is samen met minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) in Kiev voor een bliksembezoek, vooral om steun aan het land te betuigen. Zo legden zij een krans bij de Muur van Herinnering in de hoofdstad. Rutte zei daarmee zijn eer bewezen te hebben „aan de moedige mannen en vrouwen die hun leven zijn verloren” tijdens de strijd.

De premier benadrukte ook dat Oekraïne de oorlog niet alleen voor zichzelf voert. „Het gaat ook om onze vrede en veiligheid, onze waarden die op het spel staan.” Daarom kunnen de Oekraïners rekenen op de steun van Nederland en de partners, „voor zo lang als nodig is” tot Oekraïne heeft gewonnen.

Militaire steun

Het is nog altijd onduidelijk hoe die Nederlandse steun er de komende tijd uit zal zien. Rutte sprak onder meer over humanitaire en financiële steun aan het land, ook bijvoorbeeld als het gaat om de infrastructuur in het land, en manieren waarop Nederland kan bijdragen aan de vervolging van misdaden die gepleegd zijn in oorlogstijd, ook door Russische leiders. Veel liet hij daar niet over los, omdat daar internationaal afspraken over gemaakt moeten worden.

Datzelfde geldt voor militaire steun. Rutte wees erop dat Nederland met internationale partners helpt met pantserhouwitsers, luchtverdediging in de vorm van Patriots en tanks. Hij zei „alles te doen wat mogelijk is” om die steun voort te zetten en uit te breiden, waarbij alleen de directe confrontatie met Russische troepen uitgesloten is.

Toch wil Rutte de levering van nieuw wapentuig „stap voor stap” uitwerken. „Deze gesprekken vinden plaats achter gesloten deuren. Dat kan niet anders”, aldus de premier. Of hij zelf vindt dat Nederland bijvoorbeeld F-16’s aan Oekraïne moet geven, noemde hij „niet zo interessant” zolang er geen internationale overeenstemming is bereikt.