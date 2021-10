Kabinet werkt aan miljardenpakket voor compensatie energiecrisis

Dat melden ingewijden aan De Telegraaf. Het kabinet heeft sinds vorige week een crisisteam ingericht, waarin zes betrokken ministeries nadenken over een oplossing voor de energiecrisis. Door de hard oplopende prijzen op de markt, dreigt voor huishoudens en bedrijven een financiële strop in de vorm van een explosief stijgende energienota. Bij een gemiddeld huishouden kan dat volgens economen oplopen tot 900 tot 1.000 euro hogere kosten volgend jaar.

Zorgen over koopkracht

Het leidt in het kabinet tot zorgen over de koopkrachtplaatjes, die er voor volgend jaar toch al niet florissant uitzien. „De gasrekening gooit roet in het eten, daar hebben we nog wel wat reparatiewerk te doen”, zegt minister Wopke Hoekstra (Financiën) donderdag in de Tweede Kamer. „Ik vermoed dat kabinet hier op een of andere manier een ingreep zal moeten doen.”

Daarvoor zal de minister flink de knip moeten trekken. Tijdens de algemene politieke beschouwingen werd al 500 miljoen euro uitgetrokken voor een lagere energienota voor burgers en bedrijven, maar op de rekening van huishoudens is dat slechts tientjeswerk. Om serieus te compenseren, ook voor het bedrijfsleven, zal het kabinet miljarden op tafel moeten leggen. Daar is het volgens bronnen toe bereid.

Crisisteam

De vraag is nog hoe het kabinet de energierekening wil dempen. In het crisisteam passeren verschillende opties de revue. Zo wordt er gedacht aan meer geld voor isolaties via gemeentes, het verlagen van de energiebelastingen of het eventueel op nul zetten van de btw op de energienota, al is bij dat laatste nog maar de vraag of dat volgens Europese regels ook mag.

Tegenover de energiecompensatie hoeven geen bezuinigingen te staan, omdat het om eenmalig geld gaat. Het kabinet kan gewoon de schuld laten oplopen. Bovendien kan de schade nog meevallen omdat de hoge energieprijzen de schatkisten ook meevallers kan opleveren.

Subsidies

Zo worden er waarschijnlijk minder subsidies voor duurzame energie uitgekeerd, omdat het verschil in prijzen tussen groene en gewone energie nu minder groot is. Daarnaast komt er nog geld uit Europa omdat de handel in rechten om CO2 uit te stoten door de hoge prijzen ook flink meer heeft opgeleverd.

Volgens Eurocommissaris Frans Timmermans valt er tot nu toe dit jaar al 11 miljard euro meer te verdelen onder de lidstaten ten opzichte van de eerste negen maanden van 2020.