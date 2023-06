Premium Het beste van De Telegraaf

’Toen de politie mij belde om te melden dat hij weer vrij is, was ik echt ten einde raad’ Vrouw (24) vreest voor leven na vrijlating gewelddadige ex: ’Help mij voor het te laat is’

Fleur en haar advocaat Richard Korver luiden de noodklok over haar veiligheid. Ⓒ Jean-Pierre Jans

Amsterdam - ’Dit is mijn laatste strohalm. Een noodkreet aan justitie: help mij voor het te laat is.” De 24-jarige Fleur* staat doodsangsten uit sinds haar ex-vriend afgelopen maandag ondanks talloze ernstige bedreigingen aan haar adres, weer op vrije voeten is gesteld. Haar advocaat Richard Korver: „Een keer in de acht dagen wordt er in ons land een vrouw vermoord door haar ex-partner. Er moet nu worden ingegrepen.”