Kabinet trekt 13 miljoen euro uit voor 100 extra handhavers

In politiek Den Haag zijn al jaren zorgen te horen over veiligheid op straat en een tekort aan handhavers. Ondanks investeringen in de politie, laten voldoende handhavers op straat nog even op zich wachten. Een van de redenen is dat veel agenten met pensioen gaan. Het kabinet trekt nu de knip om extra boa’s de straat op te sturen.

Oren en ogen van de wijk

De handhavers hebben minder bevoegdheden dan agenten, maar kunnen volgens VVD-bewindsvrouw Yeşilgöz wel degelijk bijdragen aan meer veiligheid op straat. „Boa’s zijn de oren en ogen van de wijk. Zij kennen de inwoners, worden vaak als eerste aangesproken of spreken mensen aan.”

De justitieminister voert bovendien aan dat boa’s echt niet alleen de politie inschakelen als het verkeerd gaat.

Meer taken

„In de loop der jaren hebben boa’s er meer taken bijgekregen. Boa’s handhaven op veelvoorkomende overlast als hinderlijk gedrag van hangjongeren, afval op straat en verkeersovertredingen.” Als ondersteuning van de politie zijn boa’s onmisbaar, vindt de minister.

„Daarom is het belangrijk dat er meer boa’s bijkomen en we investeren in hun opleiding en ondersteuning.”