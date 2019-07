’Tandarts doodde meer dan 1000 jaguars’

De politie heeft zeven mannen opgepakt in het noord-westen van het Zuid-Amerikaanse land die er van worden verdacht te hebben gejaagd op duizenden dieren. Zo zouden zij op verschillende diersoorten, zoals jaguars, capibara’s, halsbandpekari’s en herten hebben gejaagd.

In rapporten valt te lezen dat een van de meest actieve en langst zittende leden Temistocles Barbosa Freire is, een tandarts die er van verdacht wordt meer dan duizend jaguars te hebben gedood sinds 1987. Ook zouden er foto’s zijn waarop te zien is dat hij wandelt met jachthonden en een dode jaguar op zijn rug draagt. De jacht op deze katachtige is echter ten strengste verboden.

Hacken

Uit diezelfde rapporten met informatie over deze actie van de Braziliaanse politie zou blijken dat zij gesprekken van de bende hebben gehackt en hen de afgelopen drie maanden hebben gevolgd, meldt Daily Mail.

In die drie maanden zou er elf keer gejaagd zijn door de stropers en hebben ze naar verluidt acht jaguars, dertien capibara’s, tien jachthonden en twee herten gedood. Na het onderzoek zijn zeven mannen gearresteerd en de zaken zullen behandeld worden in de federale rechtbank.

Onder de gearresteerde mannen bevonden zich een dokter, een justitiële medewerker, een boer, een gevangenisbewaker en een elektricien.