Autokraker verstopt zich in kofferbak eigen auto

De verdachte had vier auto’s opengebroken in Haarzuilens, zo schrijft de politie op X. Toen agenten naar hem op zoek gingen, verstopte hij zich. „Onder andere met inzet politiehond en slim speurwerk hem helemaal opgerold aangetroffen in de kofferbak van zijn eigen auto.”

De man is aangehouden. „Boef in de cel”, aldus de politie.