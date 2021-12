Drie gewonden door explosie bij oliebollenkraam in Breda

Ⓒ Maricmedia

BREDA - Door een ontploffing in een oliebollenkraam aan de Bavelseparklaan in Breda zijn donderdagochtend drie mensen gewond geraakt. Twee zijn er slecht aan toe en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een derde slachtoffer raakte lichter gewond en is met één van de andere gewonden in de ambulance meegegaan, meldt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.