Lof voor hartverwarmende actie voor oma met Alzheimer

De oudere vrouw lijdt aan dementie en heeft fysieke beperkingen. Een voorbijganger had haar gespot tijdens zijn wandelingen; de Engelse dame kan dagenlang voor haar raam zitten, vriendelijk knikkend naar iedereen die voorbijkomt, bekend of onbekend.

Ze voelt zich wel degelijk eenzaam, verklaart haar kleinkind Melly op Twitter in een bericht dat ruim 17.000 keer gedeeld is en op 178.000 likes kon rekenen. In dat bericht wordt een kerstkaart getoond.

Die kaart kreeg de vrouw in haar brievenbus. „Het doet me goed om u altijd te zien zwaaien en glimlachen als ik langsloop”, staat er op de kaart geschreven. „Neemt u alstublieft dit bescheiden cadeautje aan om iets te kopen waardoor u een nieuwe reden heeft om te lachen.” Bijgevoegd is een cadeaubon.

Lofzang op onbekende Leigh

De kaart is gericht aan ’de mevrouw die zwaait en lacht, met Kerstgroeten’. Het gebaar van de mysterieuze Leigh maakt veel los op Twitter. „Leigh, jij bent de ware ziel van Kerstmis”, schrijft iemand. „Ik werk in een verzorgingstehuis voor mensen met dementie en weet hoeveel dit voor iemand betekent.”

Ook de Alzheimer’s Society beschrijft de kaart als ’absoluut geweldig’ en hoopt dat Leighs actie een inspiratiebron kan zijn. Melly heeft inmiddels een update gegeven. Haar oma is dolgelukkig met de kaart. „Twee dagen geleden zei ze nog dat ze dood wilde. Vandaag is ze zó blij dat ze blijft vragen of we de boodschap op de kaart kunnen voorlezen.”