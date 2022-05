Nederlandse toerist wordt onwel in bus Sevilla, voetbalsupporter schiet te hulp

Ian Johnson was in de Spaanse stad om de Schotse voetbalclub Rangers FC te zien spelen in de Europa League-finale. Hij maakte met een vriend een bustour. Ineens zag hij een oudere Nederlandse man, eind 60 begin 70 jaar, onwel worden. Johnson kwam meteen in actie.

Kus en knuffel

„Zijn vrouw begon te schreeuwen om medische hulp”, vertelt Johnsen tegen BBC. Nog voordat de ambulance er was, begon hij de Nederlander te reanimeren. „Ik heb hem van zijn stoel gehaald”, zegt Johnson. Hij heeft vervolgens de camera, die de Nederlander om zijn nek had, weggepakt. „Hij reageerde niet meer, dus ik legde hem in het gangpad van de bus en begon met reanimeren.”

De mannen hebben de Nederlandse toerist uit de bus kunnen helpen, de ambulance in. De bejaarde man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe het met hem gaat.

Het incident heeft indruk op Johnson gemaak: „De hele dag voelde ik me misselijk. Ik was bang dat hij zou het niet zou halen.” De vrouw van de Nederlandse toerist was Johnson dankbaar voor zijn hulp: ze gaf hem een kus en een knuffel. „Mijn boodschap aan iedereen: leer reanimeren, daar kun je iemands leven mee redden”, aldus Johnson.