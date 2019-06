Recordvangst crystal meth in Rotterdam

In een geheim compartiment van een Rotterdamse loods werd 2500 kilo drugs aangetroffen ter waarde van bijna een half miljard euro. Ⓒ De telegraaf

ROTTERDAM - In een ingenieus gebouwd, geheim compartiment in een Rotterdams pand is een ’El Chapo’-achtige hoeveelheid van de zwaar verslavende drug crystal meth ontdekt.