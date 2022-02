Voor aanranding veroordeelde man nog steeds jeugdtrainer bij Haarlemse voetbalclub

Binnenland

Twaalf jaar cel geëist tegen man die vrouwen op straat neerstak

Tegen een 50-jarige man uit Eindhoven is woensdag twaalf jaar cel geëist omdat hij begin vorig jaar in Eindhoven uit het niets twee vrouwen op straat op klaarlichte dag zou hebben neergestoken. Shire A. bleef er in de rechtbank in Den Bosch bij dat hij niks met de steekpartijen te maken heeft.