’Talitha verkocht me aan Kaddafi’

Talitha van Zon nam een vriendin mee naar het Radisson Blu hotel in Libië. Archieffoto 2011 Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Dit is een reportage uit september 2011 Is dit de stoute, verleidelijke blondine die glamourfeestjes van het wankelende Kaddafi-regime moest opvrolijken? De 30-jarige Daniëlle zag er afgelopen weekeinde in ieder geval niet uit als een supermodel, dat sexy dansend op tafel de bloeddorstige familie van Kaddafi wat ontspanning bezorgde. Integendeel, in een keurig Goois etablissement oogt de decent geklede Daniëlle eerder kwetsbaar en ontdaan. De moeder van twee peuters lijkt nog altijd amper te beseffen wat ze de afgelopen maanden meemaakte.