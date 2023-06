Premium Het beste van De Telegraaf

’We zijn verbonden met deze grond’ Baas op eigen grond: Arend en Diana Versteeg willen niet stoppen met boer zijn

Door Koen van Eijk

Arend, Diana, Bert en Wilma Versteeg (v.l.n.r.): „De koeien zijn afhankelijk van ons. Je kunt nooit verslappen.” Ⓒ APA

Boer zijn is meer dan nadenken over een uitkoopregeling. Een agrarisch bedrijf is niets minder dan een levenswerk. Misschien krijg je wel miljoenen voor je boerderij, maar dan? Je geld tellen in een rijtjeshuis? „Je zegt tegen een cabaretier toch ook niet dat hij de bühne niet meer op mag?”