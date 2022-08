Kustwacht Caribisch gebied onderschept recordhoeveelheid drugs

De laatste actie vond afgelopen donderdag plaats, waarbij marineschip Zr.Ms. Groningen een drugstransport onderschepte in de buurt van Curaçao. Dat gebeurde in samenwerking met een helikopter en vliegtuig van de Kustwacht. Hierbij is ruim 1000 kilo drugs in beslag genomen en zijn er vijf Venezolanen aangehouden.

De grootste hoeveelheid drugs van de afgelopen tijd werd op 27 juli in beslag genomen toen de Zr.Ms. Groningen een snelle boot onderschepte, die er vandoor probeerde te gaan. Bij de achtervolging die daarop volgde is er door de Kustwacht geschoten en is een opvarende van de go-fast om het leven gekomen.

De Venezolaanse bemanning wist tijdens de achtervolging diverse balen drugs overboord te gooien. Uiteindelijk werd 1620 kilo cocaïne op de boot in beslag genomen. De opvarenden zijn aan de politie van Curaçao overgedragen.