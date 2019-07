Politie zoekt naar wapen in zaak dood jogger

De politie laat woensdag ook weten op zoek te zijn naar specifieke getuigen die vlakbij waren toen de steekpartij plaatsvond.

De steekpartij vond plaats,aan het begin van de avond op 14 mei. Op 10 juni werd bekend dat de politie een 26-jarige man heeft aangehouden. Hij zit nog vast. De steekpartij wekte grote beroering in Groningen. De Hanzehogeschool adviseerde medewerkers en studenten om op elkaar te letten en zo veel mogelijk samen te fietsen of te lopen in de omgeving.