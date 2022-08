Man (18) opgepakt na delen foto van neergestort vliegtuig naar bemanningsleden

Vliegveld Rotterdam (beeld ter illustratie). Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - De marechaussee heeft woensdagochtend op Rotterdam The Hague Airport een 18-jarige Nederlander aangehouden in een vliegtuig op verdenking van bedreiging. De man deelde kort voor vertrek naar Kroatië een foto via Airdrop, waarop een neergestort vliegtuig stond.