Nederlander tegen viroloog Van Ranst: ’Ik ga je schieten’

Van Ranst heeft de naam van de man in kwestie onleesbaar gemaakt. Volgens de Belg gaat het om iemand uit Nijmegen. ’Dit is een officiële bedreiging. Ik ga jou schieten’, kreeg hij toegestuurd, zoals te zien is in een screenshot. Van Ranst krijgt dat soort berichten ’werkelijk elke dag’, vermeldt hij erbij.

Van Ranst is een van de adviseurs voor het coronabeleid bij de zuiderburen. Hij is een gewild doelwit voor complotdenkers, mede door video’s over een komende pandemie die uit hun verband worden getrokken.