Vrouw (31) wint loterij van bijna 100.000 euro, won 11 uur daarvoor ook jackpot in casino

Een 31-jarige inwoner van de plaats Princess Anne was de gelukkige winnaar in de Maryland Lottery. Ze won 100.000 dollar, ongeveer 95.000 euro.

Slechts elf uur voordat ze haar winnende lot kocht, had de Amerikaan in een casino óók al de jackpot van 11.000 euro gewonnen. „Ik had dezelfde kleding aan toen ik het winnende lot kocht in Maryland! Mijn kleding brengt vast geluk”, zegt ze tegenover Miami Harald.

Ze is van plan het bedrag te gebruiken om haar zoon, die in China woont, vaker te zien. Ook wil ze verder studeren in de verpleegkunde.