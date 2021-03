Man schiet zesjarige dood om overstromend toilet

Raymeon Means zou met een aantal schoten het leven hebben beëindigd van het kind waarop zijn zus paste. De moeder van de 6-jarige Laurionne Walker woonde een wake bij voor een familielid en drie neefjes en nichtjes die bij een auto-ongeluk waren omgekomen en had daarom haar kind even achtergelaten bij haar beste vriendin.

Means woont niet in het appartementencomplex in de wijk Pasadena waar de schietpartij plaatsvond, maar was daar toevallig toen het toilet overstroomde. „Het toilet was verstopt en overstroomde. Kennelijk was dat de reden dat Means doordraaide,” aldus politiewoordvoerder Jessica Ramirez tegen de New York Post.

Means had vlak voor de schietpartij nog bij een benedenbuurman aangeklopt om te vragen of daar wateroverlast was. „Die kleine meid heeft het toilet verstopt”, zou Means hebben gezegd tegen buurman Maurico Alvarez. Daarop rende Means weer naar boven en werden de dodelijk schoten gehoord. Het meisje werd tenminste tweemaal in de borst geraakt en overleed in het ziekenhuis.

De schutter werd later op de dag aangehouden. Als Means wordt veroordeeld kan hij de doodstraf krijgen.

Een online inzameling voor de begrafeniskosten leverde in het weekend al 14.000 dollar op.