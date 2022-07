Recordtemperatuur van 39,1 graden in Verenigd Koninkrijk

Kopieer naar clipboard

Het is afzien in de Londense Tube Ⓒ ANP

LONDEN - In het Verenigd Koninkrijk is de hoogste temperatuur ooit gemeten. In het Zuid-Engelse Charlwood (Surrey) steeg het kwik naar 39,1 graden. Als de meting wordt bevestigd, is het een record, meldt de nationale weerdienst Met Office. Het huidige record van 38,7 graden werd in juli 2019 gemeten in Cambridge.