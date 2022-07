Voor het eerst 40 graden Celsius gemeten in Verenigd Koninkrijk

Kort daarvoor was al het oude temperatuurrecord van 38,7 graden gebroken, dat in juli 2019 was gemeten in Cambridge. In het Zuid-Engelse Charlwood (Surrey) werd 39,1 graden geregistreerd, meldt Met Office. Het weerkundig instituut verwacht dat de temperaturen deze dinsdag waarschijnlijk nog verder oplopen. In delen van Engeland wordt tot 42 graden verwacht. De nacht van maandag op dinsdag was al de warmste tot nu toe.

In delen van het land werd het treinverkeer stilgelegd, onder meer op de hoofdspoorlijnen langs de Engelse oostkust en in de Midlands. Door de hitte waren er maandag al problemen op het spoornet. Verder moesten op de luchthaven Luton bij Londen meerdere vluchten worden geannuleerd of omgeleid door schade aan de landingsbaan. Ook bleef een deel van de scholen dicht.