De Oekraïne Update podcast ‘Russisch konvooi is teken van escalatie’

Van Amsterdam tot aan Den Haag, zo lang is het Russische konvooi dat onderweg is naar de Oekraïense hoofdstad Kiev. De stoet met tanks, pantservoertuigen, artillerie en andere voertuigen is gigantisch, maar ook kwetsbaar. Wat wil president Poetin hiermee bereiken? Dat bespreekt Kamran Ullah met defensieverslaggever Olof van Joolen in de podcast Oekraïne Update.