Toch vergoeding peperduur medicijn Spinraza

Dat was tot dusverre niet het geval. Alleen kinderen onder de 9,5 jaar oud konden de dure injecties vergoed krijgen via het basispakket.

Minister Bruins (Volksgezondheid) laat weten dat er nu ook zicht is op een oplossing voor oudere patiënten. Het Zorginstituut, dat bepaalt of medicijnen in het basispakket komen, zal binnenkort bekendmaken dat het waarschijnlijk met een positief advies komt, waardoor het voorwaardelijk in het basispakket komt.

Het is de bedoeling dat patiënten die ouder zijn dan 9,5 jaar straks in het UMC Utrecht worden behandeld. Voorwaarde voor deelname is dat het ziekenhuis de gegevens voor onderzoek mag gebruiken.

Marcel Timmen directeur van patiëntenvereniging Spierziekte Nederland is super blij met het goede nieuws. Hij waarschuwt wel dat patiënten nu niet moeten denken dat ze morgen met hun behandeling kunnen beginnen. „De behandeling is behoorlijk complex. Er is veel expertise en capaciteit voor nodig. Dat moet nu op poten worden gezet.”