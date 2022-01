Buurt angstig nadat woning weer wordt beschoten: ’Daar woont een moeder met drie kinderen’

Video

‘Hij stond met een mes te zwaaien in de coffeeshop’

Na een succesvolle regionale testfase worden agenten nu landelijk getraind in het gebruik van een stroomstootwapen, ook wel taser genoemd. Hoofdagente Marlissa Noordegraaf legt uit in welke situaties een taser handig is en hoe het gebruik van zo’n wapen in zijn werk gaat.