LIVE | Corona-uitbraken leiden nog niet tot meer opnames

Het coronavirus is op een paar plekken in Nederland opgelaaid, maar dat leidt tot nu toe nog niet tot een stijging van het aantal ziekenhuisopnames. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Onder meer in Hillegom en Goes zijn de laatste dagen opvallend veel coronabesmettingen vastgesteld.

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis blijft stabiel, net onder de honderd. Momenteel behandelen de ziekenhuizen 97 patiënten. Van hen liggen 16 op de intensive care en 81 op de verpleegafdelingen. Op zondag waren dat respectievelijk 17 en 76 coronapatiënten.

Op de intensive cares liggen ook nog 567 mensen met andere aandoeningen. Dat betekent dat intensivisten in totaal 583 patiënten behandelen. Dat aantal schommelt al meer dan een maand rond de 600. Onder normale omstandigheden zouden ic’s nu 900 mensen behandelen.

Besmettingen rond café

De lokale uitbraak van het coronavirus in de Zuid-Hollandse plaats Hillegom is groter geworden. Inmiddels worden 23 gevallen aan het onderzoek gelinkt. „Mogelijk heeft het virus zich verspreid doordat mensen met milde klachten zich niet hebben laten testen en bijvoorbeeld zijn blijven werken”, aldus de regionale GGD.

Café De Kleine Beurs in Hillegom is waarschijnlijk de bron van de uitbraak. De GGD roept iedereen die op zaterdag 11 juli in het café was op om voorlopig thuis te blijven. Mensen die op een andere dag tussen 8 en 16 juli in het etablissement waren, moeten goed in de gaten houden of ze ziek worden. Als dat gebeurt, moeten ze zich meteen isoleren.

