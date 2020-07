LIVE | Mondkapjesplicht in gesloten openbare ruimtes Frankrijk

De Fransen moeten deze week ook mondkapjes op in alle afgesloten openbare ruimtes. Het decreet dat de regering hiervoor uitvaardigt, wordt begin deze week van kracht. De plicht was er al in het openbaar vervoer, maar gaat nu ook gelden in bijvoorbeeld musea, cafés, winkels, kerken, postkantoren, banken en bioscopen. De plicht geldt in beginsel ook voor sportzalen, maar het masker hoeft tijdens het sporten niet voor.

Premier Jean Castex heeft haast gemaakt met de uitbreiding van de mondkapjesplicht. Zijn chef president Macron sprak eerst over augustus. Er is weer een stijging van het aantal besmettingen geregistreerd, maar volgens Castex gaat het de goede kant op met Frankrijk wat het virus betreft.

In Frankrijk zijn in totaal bijna 174.000 gevallen vastgesteld. Ruim 30.000 patiënten zijn gestorven en circa 80.000 genezen. Momenteel bevinden zich ruim 480 coronapatiënten in kritieke toestand. Het virus heeft vooral toegeslagen in het noordoosten langs de Rijn en in en rondom de hoofdstad Parijs.

