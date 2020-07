LIVE | Vijftig medewerkers van team handhavers Schiedam thuis om corona

Alle vijftig medewerkers van het team Toezicht & Handhaving van de gemeente Schiedam zijn per direct twee weken in thuisquarantaine geplaatst nadat bleek dat negen teamleden het coronavirus hebben. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit besloten op advies van de GGD. Het gaat om alle handhavers, maar ook om juristen en analisten uit het team.

Twee medewerkers hebben zich vorige week laten testen omdat ze last hadden van corona-achtige verschijnselen. Toen bleek dat ze waren besmet met het longvirus, is in overleg met de GGD besloten alle medewerkers van het team te laten testen. Uiteindelijk bleken negen ambtenaren positief te testen. Waar en hoe ze besmet zijn geraakt is nog onduidelijk en wordt onderzocht.

De GGD en de gemeente willen geen enkel risico lopen en hebben daarom besloten alle medewerkers naar huis te sturen. In de twee weken dat het team niet actief is, worden hun taken volgens het gemeentebestuur tijdelijk overgenomen door de politie en medewerkers van afvalophaaldienst Irado. "Daarmee blijven de veiligheid en dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers gewaarborgd", aldus het gemeentebestuur.

Zal onze manier van reizen veranderen door de coronacrisis? En wat doe je als je bedrijf in één dag van honderd naar nul gaat? Luister de wekelijkse podcast van Vrouw hier, hieronder of via alle bekende podcast apps.

Het laatste nieuws:

Binnenland:

Buitenland:

Ingekrompen moslimbedevaart hadj in Mekka begint 29 juli

Honderden coronaclusters in Frankrijk

WHO: zorgen over razendsnelle stijging corona Afrika

Verplegend personeel in Israël in staking

Buitenlandse prostituee besmet Italiaans dorp

Aantal coronabesmettingen in België stijgt fors

Financieel-economisch:

Sport:

Dit jaar helemaal geen marathon van Rotterdam

Marianne Vos realiseert zich dat niet alles om wielrennen draait

Veertig jaar na triomf in Tour: Joop Zoetemelk steeds trotser op eindzege

Risico’s in Amerika te groot voor Joost Luiten

Entertainment:

Jennifer Aniston: draag alsjeblieft een mondkapje

Edwin Evers bekijkt mogelijkheden om op te treden met band

Bekijk hier het coronanieuws van zondag 19 juli