Segers pleit voor ’nieuw Marshallplan’ aan Zuid-Europa

Een groot deel van de EU-lidstaten wil het Europese noodfonds met 410 miljard euro zonder de gebruikelijke strenge criteria inzetten om de coronacrisis te bestrijden. Nederland stelt samen met een aantal andere landen harde eisen om dit noodfonds in te zetten. Het gebrek aan solidariteit kan de EU op het spel zetten, waarschuwde daarop de Franse president Emmanuel Macron.

„Italië is een drama. Dat land ligt in puin. De eerste boodschap zou wat mij betreft zou zijn: wij gaan jullie helpen”, zei Segers in het televisieprogramma Op1.

Segers lijkt zich daarmee te keren tegen de harde lijn van het kabinet. Ook D66 hekelt de Nederlandse opstelling. „Nederland is rijk geworden van de EU. Nu in heel Europa banen en inkomens op het spel staan door de #coronacrisis mogen we onze vrienden niet laten stikken. Alleen samen redden we ons hieruit”, twitterde D66-leider Rob Jetten eind vorige week.

Belletje Trump - Conte én 100 miljoen

De Verenigde Staten gaan ondertussen voor ongeveer 100 miljoen dollar aan medische benodigdheden naar Italië sturen. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump maandag op een persconferentie in het Witte Huis.

Trump belde maandag met de Italiaanse premier Giuseppe Conte over de hulpzending, zei hij tegen verslaggevers. Die bestaat volgens de president uit medische hulpmiddelen die in de VS op dit moment niet nodig zijn.

11.000 doden

Italië is zwaar getroffen door het longvirus. Het land telt inmiddels de meeste coronadoden, ruim 11.000. Het aantal besmettingen passeerde recent de grens van 100.000. Zowel het aantal doden als het aantal infecties stijgt nog steeds, maar niet meer zo snel als in het begin van de uitbraak.

Maandag meldden Italiaanse media dat de regering de noodmaatregelen tegen het coronavirus tot na de paasdagen verlengt. Daardoor is onder meer het uitgaansverbod tot minstens Pasen van kracht.