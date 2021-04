Man reed in op cafébezoekers Rijsbergen ’na verlies armpje drukken’: zesvoudige poging tot doodslag

Dat meldt Omroep Brabant na uitspraak van de rechtbank.

Jongeren stonden die dag buiten rustig een drankje te drinken bij feestcafé The Jolly Jester aan de Sint Bavostraat in Rijsbergen, toen de automobilist langsreed. De 24-jarige bestuurder was onder invloed van alcohol. Hij reed met zo’n 29 kilometer per uur dwars door het groepje heen. Op beelden is te zien hoe mensen de lucht in worden geslingerd.

Vijf mensen en drie fietsen werden in totaal geraakt geraakt. Eén slachtoffer werd vlak voor de aanrijding weggetrokken. De automobilist reed door.

Armpje drukken

De doorrijder, een Roemeen die in het Belgische Wuustwezel woonde, werd later opgepakt. Volgens hem drukte hij per ongeluk op het gas terwijl hij had wilde remmen. Een ongeluk. Volgens getuigen was de man echter eerder in het café geweest, als ongenode gast op een besloten feest. Hij had een wedstrijdje armpje drukken verloren. Rond 05.30 uur verliet hij boos de horecazaak.

De rechter ging mee in poging tot doodslag en ging ook mee met de eis (4 jaar cel) van justitie.