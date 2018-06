Productiebaas neemt stokje over bij Porsche

Bronnen meldden eerder al dat de benoeming van de 47-jarige Blume tot baas van Porsche vrijwel zeker was. Hij zal per 1 oktober de functie overnemen van Müller die nu nog formeel topman is bij Porsche. Blume is sinds 2013 productiedirecteur bij het bedrijf.

Vorige week vrijdag werd bekend dat Müller is gekozen tot opvolger van de opgestapte Volkswagen-topman Martin Winterkorn. Die trad af vanwege het gesjoemel met dieselemissies. Müller kwam in het najaar van 2010 aan het roer te staan bij de sportwagenbouwer uit Stuttgart.