Fietser zwaargewond bij aanrijding met politieauto: ook agenten gewond

De fietser lijkt op de voorruit terecht te zijn gekomen. Ⓒ ProNews

GRONINGEN - In Groningen is een fietser ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een politieauto. Het ongeval vond omstreeks 20.30 uur plaats op de Friesestraatweg in het noordwesten van de stad.