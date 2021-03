LIVE | Politie Londen verrast door massaal protest

Bekijk ook: Coronaknopen moeten worden doorgehakt

19.31 uur - Londen de straat op, politie pakt tientallen betogers op

De politie in Londen is slaags geraakt met betogers tegen de coronamaatregelen. Volgens de politie zijn zeker dertien van de duizenden demonstranten in het centrum van de stad gearresteerd op basis van de maatregelen die samenscholing verbieden. De politie was naar eigen zeggen verbaasd over het grote aantal betogers. Het epicentrum van het protest was Hyde Park waar demonstranten, onder wie de acteur Laurence Fox die ook in de Londense politiek ambities heeft, een protestmars richting het regeringscentrum verderop in de stad begonnen.

Later op de dag arresteerde de politie ook mensen die Hyde Park weigerden te verlaten. Betogers keerden zich tegen de beperkingen die bevolking worden opgelegd en die in hun ogen als middel veel erger zijn dan de kwaal. Betogers riepen op spandoeken om meer aandacht voor de gevolgen van de lockdowns voor bijvoorbeeld kinderen en jongeren en de eenzaamheid, depressies, faillissementen en zelfmoorden die de maatregelen zouden veroorzaken.

De politie had vrijdag gewaarschuwd dat samenscholingen niet zullen worden geduld. Het komt in de ogen van de betogers neer op een verbod te demonstreren tegen de beperkingen die de regering de bevolking oplegt en die strijdig zouden zijn met de grondrechten. Meer dan zestig leden van het Britse parlement hebben minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel daarom opgeroepen de coronamaatregelen te versoepelen om protest tegen het regeringsbeleid mogelijk te maken. Ze stellen dat het onacceptabel en in strijd met het recht is dat „mensen die willen demonstreren worden gecriminaliseerd.” Ze willen dat voor betogingen uitzonderingen worden gemaakt op de strenge beperkingen die de bevolking uit naam van de volksgezondheid worden opgelegd.

Onder de huidige regels is samenscholen niet toegestaan. Een week geleden werden de coronamaatregelen door de agenten gebruikt om hardhandig betogers in een park in Londen te arresteren. Dat was tijdens een wake voor een begin deze maand in het zuiden van Londen vermoorde 33-jarige vrouw. Volgens activisten is een land waar protesteren niet is toegestaan geen democratie.

Niet alleen in Londen en Amsterdam, maar ook in Zweden waren zaterdag demonstraties. In de hoofdstad Stockholm waren zaterdag een kleine driehonderd betogers komen opdagen, in Malmö waren het er tweehonderd en in Göteborg een stuk of zestig.

16:38 uur - Gelderse artsen prikken weer met AstraZeneca

Huisartsen in Gelderland zijn zaterdag weer begonnen met het inenten met het AstraZeneca-vaccin, zegt een woordvoerder van de Landelijke Vereniging Huisartsen (LHV). Het gebruik daarvan werd eerder gestopt omdat het mogelijk bloedstolsels zou veroorzaken, maar donderdag zei coronaminister Hugo de Jonge dat het prikken met AstraZeneca weer kon, na positief advies van het Europese medicijnagentschap EMA.

Eerder leek het erop dat pas vanaf maandag de eerste prikken weer zouden worden gezet, maar Gelderland kan vanwege de voorraad vast beginnen. Om hoeveel huisartsen het gaat en hoeveel prikken zaterdag worden gezet, kan de woordvoerder niet zeggen. De groepen die bij de huisarts worden ingeënt zijn 63- en 64-jarigen, mensen met morbide obesitas en mensen met het syndroom van Down.

In Utrecht en Flevoland worden weer afspraken voor een vaccinatie ingepland. Die provincies krijgen maandag of dinsdag weer vaccins geleverd. Daarna kunnen mensen dus weer bij de huisarts terecht voor een prik. In Zeeland, Limburg en Noord-Brabant zijn huisartsen al klaar met het inenten van de risicogroepen. De noordelijke provincies hebben nog niet geleverd gekregen en hadden ook nog geen afspraken ingepland.

Door de prikstop met AstraZeneca zijn ongeveer 200.000 afspraken verzet of afgezegd, aldus de woordvoerder. Het is nog niet bekend wanneer die allemaal weer zijn ingehaald. In eerste instantie zou de pauze gelden tot 28 maart.

Vorige week zondag stopte Nederland met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. Andere Europese landen waren toen al gestopt, vanwege mogelijke bijwerkingen. De Jonge benadrukte dat Nederland alleen „de pauzeknop” indrukte totdat er meer bekend was over mogelijke bloedstolsels.

16:04 uur - Tientallen Britse parlementariërs eisen versoepeling voor protest

Meer dan zestig leden van het Britse parlement hebben minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel opgeroepen coronamaatregelen te versoepelen om protest tegen het regeringsbeleid mogelijk te maken. Ze stellen dat het onacceptabel en in strijd met het recht is dat „mensen die willen demonstreren worden gecriminaliseerd.” Ze willen dat voor betogingen uitzonderingen worden gemaakt op de strenge beperkingen die de bevolking uit naam van de volksgezondheid worden opgelegd.

De Londense politie heeft bijvoorbeeld vrijdag nog beklemtoond dat de stad in een risicovolle gezondheidssituatie verkeert en dat samenscholingen daarom niet zijn toegestaan. Ze waarschuwde mensen die dit weekeinde in het centrum van Londen wilden demonstreren dat ze arrestatie en boetes riskeren. Maar betogers zijn toch gekomen en er zijn al arrestaties verricht. Volgens Britse media is een verkeersader in het centrum, Park Lane, door betogers geblokkeerd en zijn honderden demonstranten bijeen in het nabijgelegen Hyde Park.

Onder de huidige regels is samenscholen niet toegestaan. Een week geleden werden de coronamaatregelen door de agenten gebruikt om hardhandig betogers in een park in Londen te arresteren. Dat was tijdens een wake voor een begin deze maand in het zuiden van Londen vermoorde 33-jarige vrouw. Volgens activisten is een land waar protesteren niet is toegestaan geen democratie.

15:51 uur - Massaal protest tegen lockdowns in Kassel

Een betoging van naar schatting 10.000 tegenstanders van de coronamaatregelen in Duitsland, is in de centraal gelegen stad Kassel uit de hand gelopen. Tegendemonstranten zijn op enkele plaatsen in het centrum van de stad slaags geraakt met die betogers. De politie raakte ook slaags met veel betogers tegen de coronamaatregelen die naar de binnenstad wilden en er op de oproerpolitie stuitten. De politie heeft traangas en waterkanonnen ingezet om de toestand meester te worden.

De eigenlijke betoging is met instemming van de autoriteiten op een terrein in het oosten van Kassel. Duizenden mensen zijn er, veelal zonder mondkapje, bijeengekomen. Volgens schrijver en jurist Reiner Füllmich, die de menigte toesprak, is Duitsland „een fascistische totalitaire staat” geworden. Uit heel Duitsland zijn mensen naar Kassel gekomen om te betogen tegen de lockdowns. Volgens de politie verloopt de manifestatie op dit terrein, de ’Schwanenwiese’, zonder problemen. Die zijn wel in het centrum ontstaan, waar op een plein een niet toegestane betoging is gegroeid. Dat plein wordt door de politie schoongeveegd.

De demonstranten zijn in grote meerderheid ’Querdenker’ (Dwarsdenkers), die onder meer stellen dat de beperkingen die de bevolking worden opgelegd in strijd zijn met de rechten die in de grondwet verankerd zijn. Ze vinden ook dat de maatregelen buiten proporties zijn in verhouding tot het gevaar van het coronavirus. De Querdenker betogen al sinds april vorig jaar in verscheidene plaatsen in de bondsrepubliek.

Bij Basel zijn zaterdag ook duizenden mensen uit Zwitserland, en ook uit het nabijgelegen Duitsland en Frankrijk, gaan betogen tegen de coronamaatregelen. Ze zijn bijeengekomen voor „een stille protestmars” in Liestal. Betogers hadden borden bij zich waarop vaccinaties als mogelijk dodelijk worden bestempeld en teksten als „Genoeg! Laat liefde leiden, niet angst.”

Tekst gaat door onder de foto

Ⓒ ANP/HH

De organisatoren van de stille protesten in Zwitserland stellen dat de federale regering met de coronamaatregelen „de levens van 99 procent van de bevolking ruïneert om 1 procent te beschermen.” Een aantal demonstranten heeft witte beschermingspakken aangetrokken, maar velen betogen in alledaagse kleding, zonder mondkapjes op. De politie heeft toestemming verleend voor het protest en de demonstranten op sociale media opgeroepen zich wel te houden aan de coronamaatregelen. Zwitserse media melden dat de kantonale politie er zaterdag voor heeft gekozen toch maar niet in te grijpen.

In de Britse hoofdstad zijn onder meer in Hyde Park ook mensen gaan betogen tegen de lockdowns. De Londense politie had vrijdag nog gewaarschuwd dat dit onder samenscholen valt en verboden is onder de geldende coronamaatregelen. In de Duitse hoofdstad Berlijn stonden zaterdag zeker 1800 politiemensen klaar om een manifestatie van uiterst rechtse groepen in toom te houden, maar er kwamen voor zover bekend slechts enkele tientallen mensen naar het protest bij de Brandenburger Poort. Deze betoging was niet speciaal gericht tegen coronamaatregelen, aldus media in Berlijn.

14:17 uur - China meldt 70 miljoen coronavaccinaties

In China zijn tot nog toe 70 miljoen doses van coronavaccins toegediend, melden staatsmedia. Alleen in de Verenigde Staten zijn meer prikken gezet, daar staat de teller al op 100 miljoen doses.

Het land waar de pandemie begon, heeft intussen nauwelijks nog coronabesmettingen. Om de bevolking te beschermen tegen een terugkeer van het virus, heeft China de beschikking over vijf vaccins van eigen makelij. Op de totale bevolkingsomvang is het aantal toegediende prikken nog wel relatief laag: China heeft tegen de 1,4 miljard inwoners.

12:55 uur - Helft Britse volwassenen nu één keer ingeënt

Meer dan de helft van de volwassen Britten is nu één keer ingeënt tegen het coronavirus. Minister van Gezondheid Matt Hancock twitterde opgetogen dat de vaccinatiecampagne een succesverhaal voor het land is en bovendien „onze weg uit de pandemie.”

Tekst gaat door onder de foto

Ⓒ EPA

De Britse premier Boris Johnson streeft ernaar voor eind juli alle volwassenen te hebben ingeënt. De inentingen gaan in fasen voor bepaalde doelgroepen. Volgens SkyNews moeten er in de volgende fase, die 15 april eindigt, vijf miljoen mensen worden gevaccineerd. En dat lijkt al voor half april te kunnen worden gerealiseerd.

11:01 uur - Premier Pakistan test positief op coronavirus

De Pakistaanse premier Imran Khan is besmet met het coronavirus. Hij had juist twee dagen voor zijn positieve test een eerste prik van een coronavaccin gekregen. Khan zit thuis in quarantaine, maakte minister van Volksgezondheid Faisal Sultan bekend.

De premier van Pakistan is de laatste in een groeiende lijst staatshoofden en regeringsleiders die het virus dat ze met hun beleid moeten bestrijden ook zelf hebben opgelopen. Onder anderen de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, zijn Braziliaanse ambtgenoot Jair Bolsonaro, de Britse premier Boris Johnson en de Franse president Emmanuel Macron gingen hem voor.

De meeste coronavaccins die op de markt zijn, werken pas goed na twee prikken. Dat geldt ook voor het vaccin dat Khan heeft gekregen, dat is gemaakt door het Chinese Sinopharm. Na de laatste prik duurt het bovendien nog enkele weken voordat het vaccin maximaal effectief is.

10:45 uur - Von der Leyen: EU kan export vaccins AstraZeneca verbieden

Als AstraZeneca niet genoeg coronavaccins levert aan de Europese Unie, kan de EU de export ervan aan andere landen verbieden. Dat dreigement heeft voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen nog eens duidelijk geuit in een interview dat is verschenen in de Duitse kranten van mediabedrijf Funke.

Ⓒ Annette Riedl/dpa

„We hebben de optie om geplande exporten te verbieden”, zei Von der Leyen. „Dit is de boodschap aan AstraZeneca: je komt eerst je contract met Europa na, voordat je levert aan andere landen.”

De EU en het Brits-Zweedse AstraZeneca liggen al langer met elkaar in de clinch, omdat het bedrijf er maar niet in slaagt de afgesproken aantallen vaccins aan EU-landen te leveren.

09:10 uur - Russen naderen langzaam 100.000 doden

In Rusland zijn in het afgelopen etmaal 9632 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Er stierven 392 Russen aan de ziekte.

Daarmee is het totaal aantal bevestigde coronadoden in Rusland op 94.569 gekomen, op in totaal bijna 4,5 miljoen besmettingen.

09:03 uur - Droevige mijlpaal Filippijnen: bijna 8000 besmettingen erbij

Het ministerie van Gezondheid op de Filippijnen noteerde zaterdag 7999 nieuwe coronabesmettingen in een etmaal. Dat is de tweede dag achtereen dat er een nieuwe record wordt gemeld. Dertig mensen overleden in die periode aan de ziekte.

Het land kampt met een nieuwe infectiegolf, waarbij ook de nieuwe, meer besmettelijke varianten steeds vaker opduiken. Daardoor blijft de zwaar getroffen economie voorlopig dicht.

08:30 uur - Nieuwe coronagolf overspoelt India

India registreerde 40.953 nieuwe coronabesmettingen in een etmaal, het hoogste dagelijkse aantal in bijna vier maaden. De meeste nieuwe besmettingen, bijna de helft, werden gevonden in de rijke zakenprovincie Maharashtra. In de financiële hoofdstad Mumbai werden zo’n 3000 gevallen gevonden.

Het is nu onvermijdelijk dat lockdownmaatregelen terugkeren. In sommige regio’s zijn ook de restaurants weer gesloten.

In een reactie is het vaccinatieprogramma in de hoofdstad New Delhi enorm versneld.

08:00 uur - Huisartsen schrijven nog steeds onbewezen coronamedicijnen voor

Ondanks eerdere waarschuwingen blijft een groep huisartsen coronapatiënten medicijnen voorschrijven waarvan de werking niet is bewezen, schrijft het AD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt voor mogelijk gevaarlijke bijwerkingen en kondigt een onderzoek aan.

Een groepje artsen rond de Limburgse huisarts Rob Elens schrijft nog altijd het antimalariamedicijn hydroxychloroquine en het antischurftmiddel ivermectine voor aan coronapatiënten. Dat bevestigt ondernemer Evert de Blok, die samen met Elens een platform opzette waarop een alternatieve behandeling voor corona wordt gepromoot.

Volgens De Blok zit er achter het platform een ’teleteam’ van artsen die recepten kunnen uitschrijven. Op die manier zouden volgens hem al zeshonderd patiënten aan onder meer hydroxychloroquine en ivermectine zijn geholpen.

06:00 uur - Lichte daling in dagelijks aantal Duitse coronabesmettingen

In Duitsland is het aantal nieuwe coronabesmettingen opnieuw licht gedaald ten opzichte van een dag eerder. De afgelopen 24 uur werden 16.033 nieuwe gevallen geregistreerd, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Ⓒ EPA

Dat zijn er iets minder dan op vrijdag, toen werden er 17.482 nieuwe infecties gemeld. Donderdag meldde het RKI 17.504 nieuwe besmettingen, de grootste toename in een etmaal sinds 22 januari. In totaal zijn in Duitsland nu ruim 2,6 miljoen besmettingen geregistreerd. Het dodental als gevolg van Covid-19 is met 207 sterfgevallen opgelopen tot 74.565.

Bondskanselier Angela Merkel zei vrijdag dat Duitsland het Russische coronavaccin Spoetnik-V zal gebruiken als het middel wordt goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Merkel stelde dat Duitsland alle vaccins moet gebruiken die worden toegelaten op de Europese markt.

Ook liet de bondskanselier weten bereid te zijn zich in te laten inenten met het vaccin van AstraZeneca, waarover zorgen waren ontstaan vanwege mogelijke bijwerkingen. Een aantal Europese landen stopten met prikken met het middel, waaronder Duitsland. Berlijn heeft de inentingen met het AstraZeneca-vaccin inmiddels weer hervat, nadat het EMA eerder deze week oordeelde dat het middel veilig is.