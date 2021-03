LIVE | Von der Leyen: EU kan export vaccins AstraZeneca verbieden

Bekijk ook: Coronaknopen moeten worden doorgehakt

11:01 uur - Premier Pakistan test positief op coronavirus

De Pakistaanse premier Imran Khan is besmet met het coronavirus. Hij had juist twee dagen voor zijn positieve test een eerste prik van een coronavaccin gekregen. Khan zit thuis in quarantaine, maakte minister van Volksgezondheid Faisal Sultan bekend.

De premier van Pakistan is de laatste in een groeiende lijst staatshoofden en regeringsleiders die het virus dat ze met hun beleid moeten bestrijden ook zelf hebben opgelopen. Onder anderen de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, zijn Braziliaanse ambtgenoot Jair Bolsonaro, de Britse premier Boris Johnson en de Franse president Emmanuel Macron gingen hem voor.

De meeste coronavaccins die op de markt zijn, werken pas goed na twee prikken. Dat geldt ook voor het vaccin dat Khan heeft gekregen, dat is gemaakt door het Chinese Sinopharm. Na de laatste prik duurt het bovendien nog enkele weken voordat het vaccin maximaal effectief is.

10:45 uur - Von der Leyen: EU kan export vaccins AstraZeneca verbieden

Als AstraZeneca niet genoeg coronavaccins levert aan de Europese Unie, kan de EU de export ervan aan andere landen verbieden. Dat dreigement heeft voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen nog eens duidelijk geuit in een interview dat is verschenen in de Duitse kranten van mediabedrijf Funke.

„We hebben de optie om geplande exporten te verbieden”, zei Von der Leyen. „Dit is de boodschap aan AstraZeneca: je komt eerst je contract met Europa na, voordat je levert aan andere landen.”

De EU en het Brits-Zweedse AstraZeneca liggen al langer met elkaar in de clinch, omdat het bedrijf er maar niet in slaagt de afgesproken aantallen vaccins aan EU-landen te leveren.

09:10 uur - Russen naderen langzaam 100.000 doden

In Rusland zijn in het afgelopen etmaal 9632 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Er stierven 392 Russen aan de ziekte.

Daarmee is het totaal aantal bevestigde coronadoden in Rusland op 94.569 gekomen, op in totaal bijna 4,5 miljoen besmettingen.

09:03 uur - Droevige mijlpaal Filippijnen: bijna 8000 besmettingen erbij

Het ministerie van Gezondheid op de Filippijnen noteerde zaterdag 7999 nieuwe coronabesmettingen in een etmaal. Dat is de tweede dag achtereen dat er een nieuwe record wordt gemeld. Dertig mensen overleden in die periode aan de ziekte.

Het land kampt met een nieuwe infectiegolf, waarbij ook de nieuwe, meer besmettelijke varianten steeds vaker opduiken. Daardoor blijft de zwaar getroffen economie voorlopig dicht.

08:30 uur - Nieuwe coronagolf overspoelt India

India registreerde 40.953 nieuwe coronabesmettingen in een etmaal, het hoogste dagelijkse aantal in bijna vier maaden. De meeste nieuwe besmettingen, bijna de helft, werden gevonden in de rijke zakenprovincie Maharashtra. In de financiële hoofdstad Mumbai werden zo’n 3000 gevallen gevonden.

Het is nu onvermijdelijk dat lockdownmaatregelen terugkeren. In sommige regio’s zijn ook de restaurants weer gesloten.

In een reactie is het vaccinatieprogramma in de hoofdstad New Delhi enorm versneld.

08:00 uur - Huisartsen schrijven nog steeds onbewezen coronamedicijnen voor

Ondanks eerdere waarschuwingen blijft een groep huisartsen coronapatiënten medicijnen voorschrijven waarvan de werking niet is bewezen, schrijft het AD. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) waarschuwt voor mogelijk gevaarlijke bijwerkingen en kondigt een onderzoek aan.

Een groepje artsen rond de Limburgse huisarts Rob Elens schrijft nog altijd het antimalariamedicijn hydroxychloroquine en het antischurftmiddel ivermectine voor aan coronapatiënten. Dat bevestigt ondernemer Evert de Blok, die samen met Elens een platform opzette waarop een alternatieve behandeling voor corona wordt gepromoot.

Volgens De Blok zit er achter het platform een ’teleteam’ van artsen die recepten kunnen uitschrijven. Op die manier zouden volgens hem al zeshonderd patiënten aan onder meer hydroxychloroquine en ivermectine zijn geholpen.

06:00 uur - Lichte daling in dagelijks aantal Duitse coronabesmettingen

In Duitsland is het aantal nieuwe coronabesmettingen opnieuw licht gedaald ten opzichte van een dag eerder. De afgelopen 24 uur werden 16.033 nieuwe gevallen geregistreerd, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM.

Dat zijn er iets minder dan op vrijdag, toen werden er 17.482 nieuwe infecties gemeld. Donderdag meldde het RKI 17.504 nieuwe besmettingen, de grootste toename in een etmaal sinds 22 januari. In totaal zijn in Duitsland nu ruim 2,6 miljoen besmettingen geregistreerd. Het dodental als gevolg van Covid-19 is met 207 sterfgevallen opgelopen tot 74.565.

Bondskanselier Angela Merkel zei vrijdag dat Duitsland het Russische coronavaccin Spoetnik-V zal gebruiken als het middel wordt goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). Merkel stelde dat Duitsland alle vaccins moet gebruiken die worden toegelaten op de Europese markt.

Ook liet de bondskanselier weten bereid te zijn zich in te laten inenten met het vaccin van AstraZeneca, waarover zorgen waren ontstaan vanwege mogelijke bijwerkingen. Een aantal Europese landen stopten met prikken met het middel, waaronder Duitsland. Berlijn heeft de inentingen met het AstraZeneca-vaccin inmiddels weer hervat, nadat het EMA eerder deze week oordeelde dat het middel veilig is.