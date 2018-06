Speciale Star Wars avond in De Melkweg

Het blad Schokkend Nieuws houdt op 7 oktober een speciale Star Wars-avond ter voorbereiding op de nieuwe film The Force Awakens, die half december in première gaat. Dat heeft de redactie woensdag bekendgemaakt.

In De Melkweg in Amsterdam worden anderhalf uur lang unieke voorfilmpjes van de vorige zes films, Star Wars-imitaties en andere curiosa rond de serie vertoond. Ook wordt er een speciale 'featurette' van de nieuwe film getoond, die distributeur Disney speciaal voor Schokkend Nieuws beschikbaar heeft gesteld.

De bijeenkomst wordt georganiseerd ter gelegenheid van de lancering van de speciale Star Wars-editie van het blad. Hierin staan onder meer unieke beelden van de première van de eerste film in Nederland in 1977: hoofdrolspelers Mark Hamill en Carrie Fisher bezochten toen Arnhem, waar het feest plaatsvond.

Expositie

De bijeenkomst wordt gepresenteerd door Roloff de Jeu, een Star Wars-kenner die ook de expositie Collecting the Force samenstelde. De tentoonstelling van Star Wars-memorabilia is tot half januari te zien in het Geoffrey Donaldson Instituut in Noord-Scharwoude.

The Force Awakens is het zevende deel in de wereldberoemde reeks over de strijd tussen goed en kwaad in een 'galaxy far far away'. De nieuwe film is gemaakt door regisseur J.J. Abrams, die eerder hitseries als Lost en Alias bedacht. Over het plot van The Force Awakens is nog opvallend weinig naar buiten gekomen. De eerste trailers van de film werden in een paar uur tijd miljoenen keren bekeken en braken daarmee alle online-records.