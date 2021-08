Minister Blok belooft voorlopig slechts gesprek met Unmute Us

Omdat vanuit het demissionaire kabinet geen reactie kwam eiste Unmute Us die eerder deze week alsnog. „Het is hun wens om verder open te gaan, maar we moeten dat afwegen tegen de taak die we ook hebben om het virus te blijven beheersen”, aldus Blok. Voor de actie Unmute Us gingen betogers zaterdag de straat op in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven en Nijmegen. Ze willen dat evenementen vanaf 1 september weer met een volledige capaciteit mogen plaatsvinden.

Veel cultuurkopstukken verwijten het kabinet haar dedain jegens de enorme beroepsgroep. In een brief die de organisatie achter Unmute Us eerder deze week stuurde, werden tien vragen aan demissionair premier Mark Rutte en de demissionaire ministers gesteld, onder meer waarom festivals pas op 20 september weer eventueel mogen opstarten en of de ministers bekend zijn met de Fieldlab-uitslagen.

Ook wordt gevraagd of premier Rutte begrijpt dat zijn kabinet „hiermee de geschiedenis zal ingaan als het demissionaire kabinet dat eigenhandig zijn vaderlandse cultuursector de nek omdraaide.”