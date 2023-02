Een man kreeg een ’oncontroleerbaar’ Iers accent na kankerdiagnose

Het gaat om een man die prostaatkanker had en deze zeldzame ziekte twee maanden na zijn kankerdiagnose ontwikkelde. Hij had geen verleden met psychiatrische ziekten, hoofdtrauma of psychosociale stressfactoren. Ook was de man nooit in Ierland geweest en had hij nooit eerder Iers gesproken. Wel had hij Ierse familie en vrienden. Dit schrijft CTV News.

Zelfs toen zijn conditie verslechterde, bleef hij met een Iers accent praten, tot aan zijn dood een paar maanden geleden. Onderzoekers denken dat het gaat om het buitenlandse accentensyndroom, wat inhoudt dat iemands spraak consistent verandert zodat het lijkt alsof iemand een buitenlands accent heeft.

Het komt voor nadat iemand een hartstilstand krijgt, maar de meeste gedocumenteerde gevallen kwamen voor na hoofdtrauma en mensen met een historie van psychiatrische ziekten.

Verband

Waarschijnlijk is de man ziek geworden door een paraneoplastisch syndroom. De in de VS gevestigde Mayo kliniek beschrijft paraneoplastische syndromen van het zenuwstelsel als een groep ongebruikelijke aandoeningen die zich ontwikkelen bij sommige mensen met kanker, met name wanneer kankerbestrijdende stoffen het eigen lichaam aanvallen. Volgens de onderzoekers ligt er een verband tussen prostaatkanker en het syndroom.

Onderzoekers kwamen slechts twee vergelijkbare gevallen tegen tijdens hun onderzoek. In 2009 bij een vrouw met borstkanker en een andere vrouw in 2011 die een beroerte had gekregen.

Het onderzoeksteam bestond uit wetenschappers van de Duke University in Durham (South Carolina) en het Carolina Urological Research Center in North Carolina.